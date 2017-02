Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrantalainen Sari Airas palkittiin Gay Gaalassa vuoden LHBTI-yrittäjänä Pallo-Kotien Sari Airas valittiin vuoden LHBTI-yrittäjäksi. Palkinto jaettiin Gay Gaalassa Helsingin Savoy-teatterissa torstai-iltana. Lappeenrantalaisyrittäjä ei itse päässyt gaalaan, sillä hän oli lomailemassa Thaimaassa. Palkinnon vastaanotti Pallo-Kotien palvelujohtaja Harri Iljin. — Aamulla avasin puhelimen ja katsos vaan, oli tullut onnitteluviestejä. Kuulemma oli hieno tapahtuma ja upea fiilis, Airas kertoo. Airas ei tiedä kuka hänet asetti ehdolle vuoden LHBTI-yrittäjäksi. Hän arvelee, että avoimella asenteella ja erilaisten vähemmistöjen palkkaamisella voi olla tekemistä asian kanssa. Hän on myös ollut avoin omasta elämästään. Airas arvelee, että hänet tunnetaan Helsingissä erityisesti sosiaalisen median kautta. Ilman Facebookia Pallo-Koteja ei välttämättä tunnettaisi Lappeenrannan ulkopuolella. Pallo-Kodit majoittaa huostaanotettuja lapsia ja nuoria. Lisäksi yritys tukee lasten ja nuorten perheitä vanhemmuudessa ja vaikeissa elämäntilanteissa. Yritys ylläpitää kolmea kotia ja siellä työskentelee parisenkymmentä aikuista. Airas kertoo, että lapset voivat asua Pallo-Kodeissa kunnes tilanne omassa perheessä rauhoittuu tai he itsenäistyvät omiin asuntoihinsa. Kolmessa kodissa on tällä hetkellä asiakkaina noin 20 lasta. Lisäksi Pallo-Kodit tukee noin 20 jo aikuistunutta nuorta, jotka asuvat itsenäisesti. Gay Gaalassa vuoden homona palkittiin 15-vuotias tubettaja ja näyttelijä Tuure Boelius. Palkinnon jakoi Helsingin piispa Irja Askola. Airaksen mielestä on hienoa, että 15-vuotias uskaltaa ilmaista omaa seksuaalista suuntaustaan julkisesti. — Hän on uskomattoman hieno nuori näyttelijänalku. Olen innoissani, että nuori mies uskaltaa olla jo noin nuorena jotain. Airaksen mielestä Boeliuksen valinta sopii Suomen satavuotisjuhlavuoteen. Suomi saa häneltä kiitosta siitä, että asiat ovat täällä kehittyneet pelkästään oikeaan suuntaan. — Suomi on ollut siitä hieno maa, että ainakaan lait eivät ole menneet taaksepäin niin kuin joissain maissa. Ihmiset joutuvat elämään pelossa vain muutaman kymmenen kilometrin päässä täältä. Airas toivoo, että ihmiset uskaltaisivat olla rehellisesti omia itsejään ja puhua rakkaistaan avoimesti. Hän itse saa sekalaisia reaktioita, kun hän kertoo uusille tuttavuuksille vaimostaan. — Toiset hätkähtävät, toiset ovat positiivisesti yllättyneitä ja osa vaikenee eikä tiedä miten jatkaa. Hän kertoo, että uran alkupuolella häntä neuvottiin, että yrittäjän ei ainakaan kannata kailottaa olevansa lesbo. — Että yrittäjän roolissa pitäisi mennä takaisin kaappiin. Mutta yrittäjyys on elämäntapa ja sellainen epärehellisyys olisi raskasta. Airas kiittää palkinnosta Pallo-Kotien työntekijöitä. Lisäksi kiitosta saa myös Lappeenrannan kaupunki. Lauritsalalaislähtöinen piispa Irja Askola oli itse ehdolla vuoden heteroksi. Palkinto myönnettiin merivoimien ylikersantti Juho Pylvänäiselle, joka on näkyvästi puolustanut vähemmistöjen oikeuksia. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/02/03/Lappeenrantalainen%20Sari%20Airas%20palkittiin%20Gay%20Gaalassa%20vuoden%20LHBTI-yritt%C3%A4j%C3%A4n%C3%A4/2017121867211/4