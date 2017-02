Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaukaan koulun tukijoukot lähtivät taisteluun — kerro muistosi kouluajoilta! Kaukaan koululla Lappeenrannassa säikähdettiin tammikuun lopulla kunnolla: kaupungin kasvatus- ja opetustoimi väläytti mahdollisuutena, että koululle luvattu peruskorjaus ei toteutuisikaan. Peruskorjauksen sijaan kaupunki selvittelee vaihtoehtoa, että koulun noin 200 oppilasta siirretään Lauritsalan, Myllymäen ja Kimpisen kouluihin. — Varsinkin oppilaat säikähtivät, että menevätkö kaverit nyt tuonne ja minä tänne, rehtori Ilona Wilska kuvailee tunnelmia. Lapsia on rauhoiteltu, että kyseessä on vasta selvitys, eikä mitään ehkä tapahdu. Koulun tukijoukot eivät jääneet odottelemaan. 31. tammikuuta yksi koulun oppilaiden vanhemmista, Reea Launipuro, perusti Adressit.com -sivustolle Kaukaan koulun lopettamista vastustavan adressin. Tänään iltapäivällä adressin oli allekirjoittanut 360 henkilöä. Kaukaan koulu on yli satavuotias ja toiminut nykyisessä rakennuksessaan vuodesta 1950 asti. Aika monta polvea on ehtinyt kuluttaa sen penkkejä. Etelä-Saimaa toivookin lukijoilta kouluun liittyviä omakohtaisia muistoja. Mikä koulussa oli hyvää, mikä ehkä huonoa? Mitä koulusta on jäänyt päällimmäisenä mieleen? Oliko mieleenpainuvia opettajia, tilanteita tai kommelluksia? Tervetulleita ovat muistelut kaikilta vuosikymmeniltä! Voit kirjoittaa muistosi tämän jutun kommenttikenttään tai lähettää sähköpostia osoitteella seija.hackman@esaimaa.fi Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/02/03/Kaukaan%20koulun%20tukijoukot%20l%C3%A4htiv%C3%A4t%20taisteluun%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89kerro%20muistosi%20kouluajoilta%21/2017121866103/4