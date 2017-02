Uutinen

Etelä-Saimaa: Junat seisovat Lappeenrannan Kuuselan kohdalla — syynä henkilövahinko Junaliikenne on pysähdyksissä Karjalan radalla Lappeenrannassa. Joensuusta Helsinkiin ja Helsingistä Joensuuhun menossa olevat junat seisovat Lappeenrannan rautatieasemalta vähän länteen päin, noin Kuuselan kohdalla. VR:n viestinnän mukaan viranomaiset ovat keskeyttäneet junaliikenteen ja syynä on paikalla sattunut henkilövahinko. VR:n verkkosivujen liikennetiedotteen mukaan Helsinkiin menossa oleva juna on tästä syystä myöhässä 50 minuuttia ja Joensuuhun menossa oleva juna 20 minuuttia. Lue koko uutinen:

