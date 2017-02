Uutinen

Etelä-Saimaa: Jukka Kopra arvostelee Matti Viialaisen menoa lentoasemasäätiön hallitukseen — valinta voi mennä uusiksi Etelä-Karjalan maakuntahallituksen puheenjohtaja Jukka Kopra (kok.) arvostelee maakuntajohtaja Matti Viialaisen toimintaa Saimaan lentoasemasäätiön hallituksen paikan täytössä. — Tästä on ehkä tullut särö luottamukseen virkamiehen toimintaa kohtaan, arvioi Kopra Etelä-Saimaalle. Maakuntahallitus valitsi Viialaisen maanantaina Saimaan lentoasemasäätiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi. — Viialainen valittiin paikalle nimenomaan Imatran mandaatilla ja Imatran edustajan Heikki Tannisen (sd.) esityksestä. Tämä perustuu lentoasemasäätiötä perustettaessa tehtyyn sopuun siitä, että Imatralla on säätiön hallituksessa varsinaisen jäsenen paikka. Edelleen on sovittu, että Imatran varsinainen jäsenpaikka on sosialidemokraateilla ja varajäsenen paikka kokoomuksella. Nyt täytetty paikka oli edesmenneen Tiina Wilen-Jäppisen (sd.) paikka, selvittää Kopra. Kopran mukaan tapana on, ettei puolueille mandatoituja valintoja tehdessä muut puolueet ota kantaa henkilövalintaan, jos on sovittu, että jokin paikka tietylle puolueelle kuuluu. — Katson Viialaisen tulleen valituksi nimenomaan Imatran pyynnöstä ja Imatran sosialidemokraattien edustajana. Maakuntajohtaja Matti Viialainen totesi Ylen haastattelussa torstaina, että paikka lentoasemasäätiön hallituksessa kuuluu maakuntaliitolle. Hän katsoo tulleensa valituksi lyhyeksi väliajaksi hallitukseen sen takia, että hän on lentokenttään liittyvistä asioista perillä. Kopran mielestä siinä tapauksessa, että kyseessä onkin maakuntahallituksen paikka, on asiasta keskusteltava maakuntahallituksessa ja maakuntahallitus tarvittaessa päättää uudestaan, kuka henkilö säätiön hallitukseen nimetään. — Nyt tällaista keskustelua ei käyty, sillä päätöksenteko perustui siis oletukseen Imatran mandaattipaikasta. Jos asianlaita on näin, ei nyt tehty henkilövalinta ole sujunut asianmukaisessa järjestyksessä ja se on tarvittaessa otettava uudelleen käsiteltäväksi. Imatran kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen (kok.) on kertonut yllättyneensä valinnasta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/02/03/Jukka%20Kopra%20arvostelee%20Matti%20Viialaisen%20menoa%20lentoasemas%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6n%20hallitukseen%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89valinta%20voi%20menn%C3%A4%20uusiksi/2017121864171/4