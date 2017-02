Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran teatterin avajaisnäytelmä myynyt hyvin Uuden Teatteri Imatran avajaisnäytelmä on myyty jo ennen ensi-iltoja lähes 80-prosenttisesti täyteen. Vielä teatterinjohtaja Timo Rissanen ei lupaa lisänäytöksiä.Avajaisnäytelmä on ruotsalaisen Jonas Jonassonin Satavuotias, joka karkasi ikkunasta ja katosi. Näytelmä kertoo dynamiittiasiantuntija Allan Karlssonista, joka joutuu vanhainkotiin ja häipyy ennen syntymäpäiväjuhliaan.Rissanen halusi Allanin rooliin Lasse Karkjärven.— Olin juuri nähnyt Satavuotiaan elokuvana, kun Timo soitti ja kysyi. Hulluhan olisin ollut, jos olisin kieltäytynyt. Tällainen tilaisuus tulee vain kerran elämässä: uusi talo ja hieno Allanin rooli, Karkjärvi sanoo.Teatteri Imatran on satsannut Satavuotiaaseen paljon. Vierailijoita on käytetty monessa tehtävässä: Tapani Siirtola sävelsi musiikin, Karmo Mende teki lavastukset, Ville Virtanen suunnitteli videot, Petri Teno animoinnin ja Osku Heiskanen koreografiat.Talon oma puvustaja Marja Liukkonen valmisti sata roolipukua ja kampaaja Sonja Kallio saman verran peruukkeja.Satavuotias, joka karkasi ikkunasta ja katosi, ensi-illat Teatteri Imatrassa pe 10.2. klo 19 ja la 11.2. klo 16. Lue koko uutinen:

