Etelä-Saimaa: Imatran puukoulu halutaan rakentaa tyhjälle tontille: Tainionkoski ei siis kelpaisi sijoituspaikaksi Imatran hyvinvointilautakunta aloittaa keskustelun kaupungin keskimmäisen koulukeskuksen sijoituspaikasta ensi viikolla. Tonttivaihtoehtoja on kuusi, joista kaikki ovat toistaiseksi mukana, kertoo lautakunnan puheenjohtaja Anu Urpalainen. Käytännössä yksi vaihtoehdoista on kuitenkin poissa pelistä, jos Stora Enso Wood Productsin ja Imatran kaupungin havittelema puukoulu toteutuu. Useiden Imatran kaupungin edustajien mukaan Stora Enso haluaa tehdä puukoulun tyhjälle tontille, jossa ei ole entuudestaan muita rakennuksia. Tainionkoski-vaihtoehdossa puolestaan lähdetään juuri nykyisten koulurakennusten hyödyntämisestä. Stora Enso ei kommentoi asiaa. Keskimmäistä koulukeskusta on vahvimmin sijoitettu Mansikkalan vanhan koulun paikalle Pässiniemeen tai Tainion mäelle. Ehdolla sijoituspaikaksi ovat myös kulttuuritalo Virran puisto, Tietäjäntalon ja Koulukadun välinen puistikko, vanhan Prisman tontti ja Pappilanpelto. Kaupunkikehityslautakunta kannattaa yksimielisesti koulun rakentamista vanhalle paikalle Pässiniemeen. Kanta ei sido hyvinvointilautakuntaa, joka tarkastelee asiaa koulutuksen näkökulmasta ja tekee asiasta oman esityksensä. Lopullisesti sijoituspaikan ratkaisee kaupunginhallitus helmikuun aikana. Lue koko uutinen:

