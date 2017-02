Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatra tuunaa stadionia ja rataa kevyesti ennen kesän suurtapahtumia Pesäpallon Itä–Lännen ja Imatran ajojen kisapaikoilla on jo paljon valmiina. Imatra tekee silti vielä pieniä parannuksia sekä Ukonniemen stadionille että katuradalle ennen kesää. Ukonniemen stadion valmistui vuonna 2015, mutta sen lopulliset viimeistelytyöt tehdään ennen kesä-heinäkuun vaihteessa järjestettävää Itä–Länttä. — Stadionille tulee viheristutuksia, ja sen iso pysäköintialue asfaltoidaan. Alueella laitetaan kaikki kuntoon ja siistiksi ennen tapahtumaa, Imatran kaupungininsinööri Lassi Nurmi kertoo. Myös Ukonniemen monitoimihallin ja jäähallin välinen hiekka-alue tasataan, jotta se soveltuu nykyistä paremmin tilapäispysäköintiin. Imatran katuradalla kaupungin tarkoitus on parantaa turvallisuutta ja yleisöpalveluiden olosuhteita. — Töitä lähdetään toteuttamaan 200 000 euron kustannusarviolla. Suunnitteilla on monta pientä asiaa, ei mitään yksittäistä suurta kokonaisuutta, Nurmi kertoo. Lue lisää lauantain lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

