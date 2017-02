Uutinen

Etelä-Saimaa: Eteläkarjalaisnuorta vaivaavat stressi ja rahahuolet — ammattilaiset näkevät asian toisin Eteläkarjalaisten nuorten hyvinvointia uhkaa kolme asiaa ylitse muiden. Ainakin, kun asiaa kysyy nuorilta itseltään. Suurin uhka on stressi, toiseksi suurin on uupumus. Kolmantena tulevat rahahuolet. Ammattilaisten mukaan nuorten hyvinvoinnin suurimmat uhat ovat ihan erilaisia. Ne liittyvät heidän ihmissuhteisiinsa, sosiaalisiin taitoihinsa ja elämänhallintaansa. Tämä selviää Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten, sekä Saimaan ammattikorkeakoulun tekemästä kyselytutkimuksesta. Mistä näin erilaiset vastaukset kertovat, Hannu Hakalisto, Eksoten yhteiskunnallisen osallisuuden palvelujen erityisasiantuntija? — Kukin ammattilainen työskentelee lähinnä tietyn ryhmän tai ongelman kanssa, jolloin kokonaisuutta on vaikea hahmottaa. Nuori puolestaan voi — tahtomattaankin — harhauttaa auttajaansa entisestään. Jokainen kertoo auttajalleen vain sen, mitä haluaa ja jättää loput kertomatta. Lue aiheesta lisää perjantain Etelä-Saimaasta tai mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

