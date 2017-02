Uutinen

Etelä-Saimaa: Eekoo avaa kesällä pakohuoneita Lappeenrannan keskustaan Etelä-Karjalan osuuskauppa Eekoo perustaa Room escape -pelipaikan Lappeenrannan keskustaan. Pakohuoneet rakennetaan kevään ja alkukesän aikana Old Corner Bank -ravintolan yläkertaan. Old Corner Bank on Valtakadun ja Kauppakadun kulmassa entisessä Suomen yhdyspankin toimitalossa. Pakohuoneet saadaan käyttöön sen yläkerrassa elokuun alkupuolella. Ne täydentävät Eekoon ravintola- ja viihdetarjontaa korttelissa, Eekoon matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Aleksi Vuorinne toteaa tiedotteessa. Pakohuonepelissä eli huonepakopelissä pelaajat suljetaan huoneeseen, josta heidän pitää päästä ulos tietyssä ajassa huoneesta löytyvien vinkkien perusteella. Eekoon yhteistyökumppani pelien tuotannossa on jyväskyläläinen Mysteeri Experience Oy, jonka valmistamat pelit kuuluvat tiedotteen mukaan Suomen suosituimpiin. Mysteerillä on omia pakohuoneita Jyväskylän lisäksi myös Tampereella ja Kuopiossa. — Eekoon investointi pakopelibisnekseen vahvistaa alan uskottavuutta vakavasti otettavana viihdemuotona, Mysteerin liiketoimintajohtaja Jussi Venäläinen toteaa tiedotteessa. Sen mukaan pankkitalon pelitarinoissa käytetään mahdollisimman paljon lähiseudun legendoja ja tarinoina. Lue koko uutinen:

