Etelä-Saimaa: Vainikkalan ratapihan asetinlaite neuvostoliittolaista tekoa ja estää vaunujen tehokkaan järjestelyn Vainikkalan ratapiha on tärkeä paikka kansainvälisen junaliikenteen raja-asemana. Kaikki Suomen ja Venäjän välillä kulkevat henkilöjunat pysähtyvät Vainikkalassa, ja noin puolet kaikesta Suomen ja Venäjän välisestä raidetavaraliikenteestä kulkee sen läpi. Ratapihalla vastaanotetaan Venäjältä saapuvat junat ja luovutetaan Venäjälle lähtevät junat. Junia saatetaan lyhentää tai pidentää, ja uudelleen järjestellyistä vaunuista rakennetaan uusia junia. Tätä vaihtotyötä ohjataan asetinlaitteella, joka Vainikkalassa on vanha ja ainoa laatuaan Suomessa. Liikenneviraston projektipäällikkö Sakari Nieminen kertoo laitteen olevan 1970-luvulta ja neuvostoliittolaista tekoa. — Muilta Suomen ratapihoilta kyseiset asetinlaitteet on purettu Vainikkalaan varaosiksi. Suomessa ei oikeastaan ole enää edes ole ammattitaitoa sen korjaamiseen, Nieminen kertoo. Asetinlaite on Niemisen mukaan teknologialtaan ja toiminnaltaan elinkaarensa päässä mutta myös turvallisuusriski, jos se menee rikki eikä varaosia tai korjaajia ole edes olemassa. Vanha teknologia ei myöskään mahdollista ratapihan toiminnan kehittämistä. Asetinlaitteen uusiminen oli yksi syy, miksi Vainikkalan ratapiha noin vuosi sitten sai liikenneministeriöltä 28 miljoonaa euroa korjaustöihin. Työt alkoivat viime syksynä, ja uusi asetinlaite on käytössä syksyllä 2018. Koko remontti on valmis 2019. Asetinlaitteen uusimisen jälkeen Vainikkalassa aloitetaan ratapihan kunnostustyöt rakentamalla uusia, niin pitkiä raiteita, että niihin mahtuvat 1 100 metriä pitkät junat. Korjauksien jälkeen Vainikkalan ratapihan toiminnallisuus paranee, ja uuden teknologian myötä vaunujen vaihtotöissä syntyy säästöjä. Myös liikenteen sujuvuus paranee. — Jos junien käsittely takkuaa Vainikkalassa, sillä on heijastusvaikutuksia. Sumppu Vainikkalassa tarkoittaa sumppua Vainikkala—Kouvola—Hamina/Kotka-radalla. Toiminnan sujuminen Vainikkalan ratapihalla on elinkeinoelämän kannalta tärkeää, Nieminen sanoo. Lue koko uutinen:

