Etelä-Saimaa: Taiteilijan tukasta tuli teos — näyttely avautuu Kouvolan taidemuseossa Kouvolan taidemuseossa Poikilossa avautuu Kohtaamisia-näyttely, joka esittelee lappeenrantalaisen Anne Tompurin, imatralaisen Päivi Erosen ja Imatralta kotoisin olevan Paula Tellan töitä. Tompurilta nähdään suurikokoisia mustavalkomaalauksia ja Eroselta kirjastakin tuttuja valokuvia kylpijöistä sekä tuoreita otoksia autioituvasta maaseudusta. Helsinsissä nykyisin asuvan Tellan valokuvat puolestaan käsittelevät hiuksia, identiteettiä ja naisen asemaa. Juuri nyt Tellalla on vähän tukkaa. Sen sijaan taidemuseon yläkerrassa sitä on paljon. Näyttelytilassa hätkähdyttävät muun muassa lasivitriineihin asetellut irtohiukset, jotka ovat kasvaneet taiteilijan omasta päästä. Kaljuksi leikkaaminen on päässyt usein osaksi performanssia. — Olen leikannut itseäni kaljuksi silloin tällöin vuodesta 1996 lähtien ja säästänyt kaikki hiukset. Kun ensi kerran leikkasin hiukseni, pää vapautui. Muodonmuutos myös pelotti, Tella kertoo. Kohtaamisia-näyttely on esillä Poikilossa 2.2.—13.4. Lue koko uutinen:

