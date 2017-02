Uutinen

Etelä-Saimaa: Taipalsaaren kirkonkylään tulee uusi M-market — kauppiaina aloittavat Osmo Laine ja Sari Rautio-Laine Taipalsaaren kirkonkylään tulee uusi kauppa. Taipalsaarelaiset Osmo Laine ja Sari Rautio-Laine aloittavat M-marketkauppiaina vuoden vaihteessa lakkautetun Siwan tiloissa. Avajaiset ovat 16. helmikuuta, joten kirkonkylän aika ilman kauppaa jää vain puolentoista kuukauden mittaiseksi. Tuleva kauppias Osmo Laine kertoo, että kauppiaspariskunta työllistää itsensä lisäksi M-marketiin yhden työntekijän, joka työskenteli kaupassa jo Siwa-aikaan, sekä mahdollisesti myös toisen, osa-aikaisen työntekijän. Uuden kaupan puolesta koottiin Siwan lakkauttamispäätöksen jälkeen vetoomus, johon kertyi 600 nimeä. — Pakko oli jonkun tehdä jotakin, Laine sanoo. Hän on Taipalsaaren kirkonkylän kyläyhdistyksen puheenjohtaja. Hän on myös diplomi-insinööri, joka tekee edelleen prosessisuunnittelua omassa yrityksessään. Uuteen uraansa hän suhtautuu luottavaisesti. — Siellä on hyvä henkilökunta. Laineet tekivät päätöksen tulevasta nopeasti, jotta he saivat entisen Siwan kaluston haltuunsa. Laine arvelee, että jos kalusto oli ehditty viedä pois kaupasta, olisi uuden kauppiaan saaminen ollut hankalaa. Siwa toimi keskellä Taipalsaaren kirkonkylää Oma-säästöpankki Lappeenrannan omistamassa kiinteistössä. Tammikuun ajan kaupassa on tehty siivousta ja remonttia sekä hoidettu paperiasioita kuntoon. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/02/02/Taipalsaaren%20kirkonkyl%C3%A4%C3%A4n%20tulee%20uusi%20M-market%20%E2%80%94%20kauppiaina%20aloittavat%20Osmo%20Laine%20ja%20Sari%20Rautio-Laine/2017257/4