Etelä-Saimaa: SaiPa lainasi puolustaja Markus Kojon Turun Palloseurasta Puolustaja Markus Kojo edustaa SaiPaa viiden ottelun ajan. Kojo saapuu lappeenrantalaisseuraan lainasopimuksella Turun Palloseurasta. Kojo, 22, on Porin Ässien kasvatti, joka on pelannut tällä kaudella 14 ottelua TPS:ssä ilman tehopisteitä ja 15 ottelua Mestiksessä Savonlinnan SaPKossa. 194-senttinen ja satakiloinen Kojo on SaiPan kokoonpanossa jo torstain kotiottelussa Lahden Pelicansia vastaan. SaiPan puolustajista loukkaantuneina ovat Brett Carson, Kalle Maalahti ja Lauri Taipalus. Maalahden ja Taipaluksen sairauslomien arvioitu kesto on kahdesta neljään viikkoa. Carsonin kausi on ohi. Alla Markus Kojon uratilastot Eliteprospects-sivustolla. Jos upotus ei näy, löydät Kojon tilastot myös klikkaamalla linkkiä http://www.eliteprospects.com/player.php?player=44841. Lue koko uutinen:

