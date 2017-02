Uutinen

Etelä-Saimaa: SaiPa kuudella puolustajalla Pelicansia vastaan SaiPan puolustuksen harvennus jatkuu. Loukkaantuneiden Brett Carsonin, Kalle Maalahden ja Lauri Taipaluksen lisäksi torstai-illan kotiottelusta Lahden Pelicansia vastaan sivussa on Per Savilahti-Nagander. SaiPa hankki poissaolojen tuuraajaksi Turun Palloseuran Markus Kojon, joka luutii torstaina ykköspuolustajaparissa Santeri Koposen kanssa. Kojon lainasopimus kattaa viisi ottelua. SaiPa on jääkiekkoliigassa viimeisenä, kymmenen pistettä viimeisestä pudotuspelipaikasta jääneenä. Pelicans on sarjataulukossa kuudentena. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/02/02/SaiPa%20kuudella%20puolustajalla%20Pelicansia%20vastaan/2017121859522/4