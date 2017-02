Uutinen

Etelä-Saimaa: Remu-koiran pissareissu venähti pitkäksi — laiton rajanylitys päättyi onnellisesti Sankka sumu teki tepposet 9-vuotiaalle bretagnenbassetti Remulle viime viikonvaihteessa Nuijamaalla. Remu lähti perjantaina kotoaan normaalille iltapissalle, mutta eksyi sumussa. Remu päätyi Viipuriin, josta se kaksi vuorokautta pissareissun alkamisesta haettiin kotiin — hyväkuntoisena, puunattuna ja putsattuna. Remu asuu Anneli ja Jaakko Heinolan huushollissa Nuijamaanjärven rannalla. Perjantai-iltana Heinoloille tuli kylään tyttären perhe, ja talossa riitti huisketta. Puoli kymmenen maissa Remu pääsettiin iltapissalle. Normaalisti Remu juoksee vain pihassa ja lähimetsässä, ja haukku kuuluu. Nyt haukku hävisi, eikä koiraa kuulunut takaisin, joten sitä käytiin etsimään joukolla. — Viimeisen kerran kävin järvellä puoli yhden maissa, mutta sumu oli ihan hirveä, semmoinen hernerokkasumu, ettei mitään nähnyt. Itsekin piti pitää ranta hyvin lähellä, Anneli Heinola kertoo. Remusta ilmoitettiin löytöeläinkotiin, rajavartiostoon, Kadonneet koirat -sivustolle ja Facebookissa. Lauantaina etsintöihin yhtyivät naapurit, tietoa välitettiin metsästäjille. Tuloksetta. — Hätä oli hirmuinen. Lapsenlapsetkin ovat niin kiintyneet koiraan. Sunnuntaina etsijät kolusivat yhä metsiä, kun puoliltapäivin tuli vapauttava puhelu. Aino Arjas Viipurin koirat -yhdistyksestä soitti ja kertoi, että Remu oli otettu kiinni Venäjällä ja oli eläinklinikalla Viipurissa. — Lähettivät kuvankin, ja kyllähän se Remu oli. Istui siinä sohvalla, Heinola muistelee. Rajavartiosto antoi ohjeet koiran hakemiseen, ja Heinolat laittautuivat matkaan. Onneksi viisumit ja Remun rokotukset olivat ajan tasalla ja sirutodistus tallessa. Viipurissa eläinklinikka Aurikalla eläinlääkäri kertoi, että Remu oli lauantaiaamuna harhaillut Venäjän puolen raja-asemalla ja pyrkinyt ihmisten autoihin. Joku oli sen sieltä poiminut ja tuonut klinikalle. — Mikrosirusta oli nähty, että koira oli suomalainen ja Kadonneet koirat -sivustolta se, että Nuijamaalla etsittiin koiraa. Sitten oli otettu yhteys Viipurin koirat -yhdistykseen. Viipurissa, huippusiistillä eläinklinikalla, Heinoloita odotti madotettu, putsattu ja puunattu, shampoolta tuoksuva karkulainen. — Oli niin ihana ja suuri ilo saada Remu takaisin! Viikonlopun reissu oli Remun ensimmäinen omatoimimatka. Heinolat eivät usko, että teko oli tahallinen. Väärä kurssi vie sumussa Nuijamaanjärveltä äkkiä Venäjälle. Remulle autokyydin tarjonneesta henkilöstä ei ole tietoa. Häntä, kuten myös rajavartiostoa ja kaikkia osallisia Heinolat kiittelevät avusta ja hienosta asenteesta. — Suomalais-venäläistä yhteistyötä parhaimmillaan! Rajan väärälle puolelle harhautuneiden koirien toimittaminen takaisin kotiin on rajaviranomaisille arkea. — Joitakin kymmeniä vuodessa näitä sattuu, everstiluutnantti Esa Veikkanen Kaakkois-Suomen rajavartioston esikunnasta kertoo. Useimmiten kyse on metsästyskoirista. Jos omistajalla on perusteltu epäilys, että koira voisi olla Venäjällä, rajavartiosto ilmoittaa asiasta Venäjän rajavartiopalvelun kollegoille. Jos koira löytyy, rajaviranomaiset sopivat ajan ja paikan luovutukselle. — Hyvin ammattimaisesti nämä ovat hoituneet, ja useimmiten tarinoilla on onnellinen loppu, Veikkanen kertoo. Myös Venäjältä eksyy koiria Suomeen. Palautuskäytäntö toimii molemminpuolisesti. Usein koira palaa kotiin omiakin aikojaan, mutta kaikki eivät koskaan. Metsästyskoirilla käytetyt tutkapannat ovat usein auttaneet koiran paikallistamisessa. Tyhjää parempi on ihan tavallinen panta, jossa on omistajan nimi ja puhelinnumero. Lue koko uutinen:

