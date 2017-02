Uutinen

Etelä-Saimaa: Ranskalainen tv-yhtiö tekee luontodokumenttia Saimaasta — Etelä-Karjalaan kuvausryhmä tulee alkukesästä Ympäri maailman järvistä luontodokumentteja tehnyt ranskalainen tv-tuotantoyhtiö ZED on nyt rantautunut Saimaalle. Sen luontoa yhtiö kuvaa parhaillaan Savonlinnan liepeillä, alkukesästä myös Etelä-Karjalassa. Tiedotteen mukaan tavoitteena on dokumentti, joka kertoo, minkälainen järvi Saimaa on luontoineen ja ihmisineen. Talven kuvaussuunnitelmissa on paikallista luontoa, apukinosten tekemistä ja tutkijan haastattelu. Myös paikalliset yrittäjät ja asukkaat kertovat työstään ja elämästään Saimaalla. Etelä-Karjalaan yhtiön kuvausryhmä tulee alkukesällä. Tähtäimessä ovat silloin vesillä liikkuminen, Saimaan kanava ja alueen historialliset paikat. ZED:n järvistä tekemiä luontodokumentteja on esitetty Ranskassa ja Saksassa. Lue koko uutinen:

