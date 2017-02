Uutinen

Etelä-Saimaa: Paineiden määrä on vakio – Ari Santanen koki SaiPan kakkosvalmentajana stressiä ihan samalla tavalla kuin nyt päävalmentajana Ari Santasen ensimmäinen kausi SaiPan päävalmentajana on mennyt alle odotusten. Neljän Pekka Tirkkosen johdolla saavutetun pudotuspelipaikan jatkoksi keltapaidoilta odotettiin tälläkin kaudella vähintään sijoitusta kymmenen joukkoon, mutta romahdus on ollut raju ja mitalipelihaaveet ovat katoamassa kauas horisonttiin. Kymmenentenä olevan Sportin ja SaiPan välinen ero on jo kymmenen pistettä, ja väliin mahtuu myös neljä muuta joukkuetta. Tällä viikolla sarjasijoituskin putosi lopulta viimeiseksi, kun koko kauden Liigan pohjalla kyntänyt Lukko yllätti tiistain kierroksella sarjakärki Tapparan. — Kyllä me tietysti vähän parempaa tulosta olemme hakeneet ja odottaneet, Santanen myöntää. Päävalmentaja antaa kasvot joukkueen valmennukselle ja vastaa myös pelillisestä menestyksestä. Santanen ei kuitenkaan tunnusta kokeneensa sen enempää paineita tai stressiä kuin aiemmin SaiPan valmennusryhmän jäsenenä. — Ihan samalla tavalla tietyistä asioista stressasin silloin kuin stressaan nyt. Kakkosvalmentajana minulla oli tietyt vastuualueet, ja ihan samalla tavalla niitä vastuita on jaettu nytkin, kun olen ollut päävalmentajana. Tavallaan minun ei tarvitse koko ajan miettiä kaikkia asioita. Mikä sputnikpaitojen kaudesta on tehnyt vaikean? Santasen mielestä suurin syy on se, että pelit eivät lähteneet liikkeelle niin kuin olisi pitänyt. — Aika paljon on ollut tulipalojen sammuttelua ja tilanteisiin reagoimista, tiettyjen asioiden korjaamista. Santasen päävalmentajapesti SaiPan kanssa on kaksivuotinen. Hän ei halua vielä arvioida, miten hän itse on debyyttikaudellaan tehtävässään onnistunut. — Analysoidaan sitä sitten, kun kausi on ohi. Ei tässä vaiheessa tarvitse ryhtyä vielä mitään yhteenvetoa tekemään. Oletko missään vaiheessa miettinyt, että voit saada potkut? — Sitä minun on ihan turha miettiä. Se olisi energian hukkaamista, koska se asia ei ole päätettävissäni. Yritän tehdä töitä ja nauttia työntekemisestä niin kauan kuin töitä on. SaiPan pelit Liigassa jatkuvat kahdella peräkkäisellä ottelulla Lahden Pelicansia vastaan. Tänään Pelicans saapuu Lappeenrannan Kisapuistoon, lauantaina SaiPa matkustaa Lahteen. Lue koko uutinen:

