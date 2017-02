Uutinen

Etelä-Saimaa: Lumenveiston SM-kisan soolosarjassa mukana kilpailija Imatralta — kilpailu alkaa perjantaina Lumenveiston SM-kisoissa on mukana edustusta Imatralta. Kilpailun soolosarjaan on ilmoittautunut Jere Nuppola Imatralta. Soolosarjassa on 12 kilpailijaa. Suomen Ladun myöntämät lumenveiston SM-kisat järjestetään Nunnanlahdessa, Pohjois-Karjalassa. Kilpailut alkavat huomenna ja päättyvät sunnuntaina. Lue koko uutinen:

