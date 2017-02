Uutinen

Etelä-Saimaa: Loppuunmyytyä Metku-konserttia voi seurata suorana verkosta Etelä-Karjalan koululaisten Metkuillaan-konsertti järjestetään 21. helmikuuta kahdeksannen kerran. Samalla rikotaan ennätyksiä, sillä Lappeenrannan urheilutalon suurkuorokonsertissa esiintyvien oppilaiden määrä on suurempi kuin koskaan aiemmin. Suurkuoro esiintyy kello 11 päiväkoti- ja kouluryhmille ja kello 18 muulle yleisölle, mutta illan konsertti on loppuunmyyty. Sitä voi kuitenkin seurata kotona suoran videoyhteyden ansiosta. Linkki konserttilähetykseen löytyy Metkun verkkosivuilta. Metkun kuorotoiminta on laajentunut vuosi vuodelta. Tänä vuonna laulajat tulevat esiintymään konserttiin noin 40 eri koululta seitsemästä eri kunnasta: Ruokolahdelta, Imatralta, Taipalsaarelta, Savitaipaleelta, Luumäeltä, Lemiltä ja Lappeenrannasta. Konserttiin tulee paikan päälle yli 3000 kuulijaa, mutta silti moni halukas jää ilman lippua. Suoran videoyhteyden ansiosta nämäkin ihmiset pääsevät nauttimaan konsertista. Konsertin ohjelmisto rakentuu tuttuun tapaan lastenlaulujen ja ajankohtaisten hittien ympärille. Tämän vuoden hitteinä konsertissa kuullaan muun muassa Paula Vesalan kappale Älä droppaa mun tunnelmaa, Robinin Boom Kah sekä Mikko Alatalon Känkkäränkkä. Konsertin on suunnitellut ja sen johtaa Sari Kaasinen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/02/02/Loppuunmyyty%C3%A4%20Metku-konserttia%20voi%20seurata%20suorana%20verkosta%20/2017121858756/4