Etelä-Saimaa: Linnoitukseen rakennetaan jäälinna — katso lauantain tapahtuman koko ohjelma Älä heitä tyhjää maitopurkkia pois! Sille on nimittäin käyttöä, jos haluat lauantaina lähteä rakentamaan isoa jäälinnaa Lappeenrannan Linnoitukseen. Linnoituksen sydäntalvi -tapahtumassa Lappeenrannan kuvataidekoulun opettajat ovat ohjaamassa yhteisen ison jäälinnan tekemistä Katariinantorille. Koulun oppilaat ovat osallistuneet jo etukäteen jäätiilien tekemiseen. Tölkit on täytetty vedellä ja laitettu pihalle pakastumaan. Leutojen säiden vuoksi huoltajia on varmuuden vuoksi pyydetty pakastamaan jäätiiliä myös omissa pakasteissaan. Jäälinnaan tarvitaan satoja jäätiiliä. Kaikki ovat tervetulleita osallistumaan ja auttamaan jäälinnan tekemisessä jäädyttämällä vettä maitopurkkeihin ja tuomalla tiilet lauantaina Linnoitukseen. Lisäksi kuvataidekoulun oppilaat tekevät alueelle jääveistoksia. Lauantaisessa tapahtumassa on paljon muutakin ohjelmaa, kuten Saimaan ladun järjestämä lasten hiihtokoulu, lumikenkäkävelyä ja geokätköilyn opastusta. Illan hämärtyessä taidekoulu Estradin tuliryhmä esiintyy ja jäälinna sekä alueelle nousseet jääveistokset valaistaan. Tapahtuman järjestää Lappeenrannan kuvataidekoulu. Lue koko uutinen:

