Etelä-Saimaa: Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren seurakunnat aloittavat liitosneuvottelut — Luumäki ei lähtenyt mukaan Kolme Länsi-Saimaan seurakuntaa — Lemi, Savitaipale ja Taipalsaari — käynnistävät liitosneuvottelut keskenään. Luumäen seurakunta kieltäytyi neuvottelukutsusta. — Tarkoitus on saada kevään aikana valmiiksi esitys, millainen yhteinen seurakunta olisi ja miten siinä toiminta järjestettäisiin, Savitaipaleen kirkkoherra, lääninrovasti Ossi Hjerppe kertoo. Paperia työstävät aluksi kolmen seurakunnan kirkkoherrat. Myöhemmin työhön ottavat osaa luottamushenkilöiden ja seurakuntien työntekijöiden edustajat. — Esityksen pohjalta seurakunnat käyvät sitten syksyn aikana keskusteluja. Mahdolliset liitospäätökset tehtäisiin ensi vuoden aikana, Hjerppe kertoo aikataulusta. Luumäen kirkkoherra Heikki Svinhufvud kertoo, että Luumäen kirkkovaltuusto ei nähnyt liitoksen parantavan seurakunnan tilaa. — Karu totuus on, että siitä ei seuraisi mitään taloudellista hyvää. Kyseessä olisi liian pieni liitosseurakunta, joka vain lisäisi kustannuksia, hän sanoo. Luumäen seurakunta teki tarvittavat säästöt itse ja onnistui viime vuonna kääntämään taloutensa plussalle. — Viime vuonna seurakunnan väkiluvun lasku hidastui merkittävästi ja seurakunta oli muuttovoittoinen, kirkkoherra kertoo. Hän ei silti elättele toiveita suuresta käännöksestä parempaan. Mutta seurakuntaliitoskaan ei sitä toisi. — Liitosasiassa on menty talous edellä. Tuomiokapituli edellyttää liitoksilta parannusta myös seurakuntien toimintaan, Svinhufvud huomauttaa. Lue koko uutinen:

