Etelä-Saimaa: Koskiksen työntekijät väistöön kaupungintalolle Kerhokeskus Koskis Imatrankoskella on kiinni ainakin pari viikkoa. Henkilökunnalle haetaan väistötiloja kaupungintalolta. Nuoriso toivoo näkevänsä nuoriso-ohjaajia tulevina viikkoina vaikkapa Korvenkannan ABC-asemalla tai Imatrankosken McDondald´silla. Epäily sisäilmaongelmista hiljensi Koskiksen keskiviikkona. Viimeisenä tilan jätti Eksote, joka halusi erikoisluvalla jatkaa toimintaansa tiloissa ennen väistötiloihin siirtymistä. Tekninen isännöitsijä Heikki Varis kertoo, että epäilyt sisäilman laadusta ovat kohdentuneet Koskiksen toiseen kerrokseen, jossa on henkilökunnan toimistotiloja. Varsinaisista nuorisotiloista eli ensimmäisestä kerroksesta ei Variksen mukaan ole tullut viestejä ongelmista. Alustavat selvitykset ovat alkaneet. Tuloksia joudutaan kuitenkin odottelemaan jonkin aikaa. Joitakin epäilyksiä on jo nyt. Yhtenä syynä voi Variksen mukaan olla ilmavuoto eli yläpohjasta ilmanvaihtokanavassa putkiston ulkopuolella liikkuva ilma. Viimeksi tehdyn remontin yhteydessä havaittiin vuoto vesikatossa. Yläpohjassa saattaa edelleenkin olla kosteusvaurioita, ja ilmavuodon kautta huono ilma kulkeutuu alempiin kerroksiin. Vielä tällä hetkellä väistötiloja sekä Imatran kaupungin että Eksoten työntekijöille etsitään vain kahdeksi viikoksi. Nuorisotyöntekijöille toimistotilat löytynevät Variksen mukaan kaupungintalolta. Eksoten henkilöstölle tiloja etsitään ainakin urheilutalolta, jossa on tyhjilleen jäänyttä toimistotilaa. Koskiksen tiloja käyttää työntekijöiden arvion mukaan viikoittain keskimäärin 100 nuorta. Palvelupäällikkö Minna Leinonen kertoo, että pienryhmille on pystytty osoittamaan korvaavia tiloja. Väliaikana nuorisotyön toimintaan kohdistetaan aiempaa enemmän kouluille. Nuoret ovat Leinosen mukaan myös toivoneet, että tutuksi tulleet työntekijät tulisivat tapaamaan nuoria esimerkiksi Korvenkannan ABC-asemalle tai McDondald´sille Imatrankoskelle. Lue koko uutinen:

