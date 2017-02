Uutinen

Etelä-Saimaa: Keinonsa kullakin — imatralaiset Myllerin identtiset kaksospojat helpottavat tunnistamistaan nimikkoväreillä Identtisten kaksosten tunnistaminen tuppaa olemaan usein arpapeliä. Imatralaiset kaksosveljekset Samuel ja Daniel Myller tietävät sen. Mutta ei hätää. 11-vuotiaat vesselit ovat kehittäneet keinon, jolla tunnistajien elämä helpottuu. Pojilla on pukeutumisessa omat värikoodinsa. Se on oikeastaan isoisän ideaa. — Kerran kun oltiin reissulla Floridassa, niin pappa keksi, että tämä juttu on Samuelin sininen, Samuel Myller kertoo. Daniel mieli itselleen yhtä iskevästi sointuvaa D:llä alkavaa tunnusväriä. Kun sellaista suomenkielenalkuista ei löytynyt, oli etsittävä korvike. Sellaiseksi valikoitui vihreä. Siitä on muutoinkin tullut Danielin lempiväri yhtä lailla, kuin velipojalle sinisestään. Vuosien myötä kaksoset hieman tinkineet värikoodeistaan. Uuden paidan ei välttämättä tarvitse enää olla sininen tai vihreä. — Mutta tunnuspäävärit säilyvät läpi elämän, pojat uskovat. Yhteisten harrastusten ja mieltymysten Myllerit eivät muista, milloin he ovat viimeksi oikeasti riidelleet. Joskus pannaan painiksi, mutta muuten vain. Pikkunassikoina veljekset olivat kilpapainijoita samassa sarjassa. Daniel sanoo olleensa pikkuisen parempi. — Säälistä annoin pienemmän voittaa, Samuel oikoo seitsemän minuuttia aikaisemmin syntyneen oikeudella. Sellaista se on kaksosilla. Välillä pientä vääntöä, mutta kaikessa ystävyydessä. Tänään 2. helmikuuta vietetään valtakunnallista kaksosten päivää. Suomessa kaksosia syntyy vuosittain noin 800 perheeseen. Lue koko uutinen:

