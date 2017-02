Uutinen

Etelä-Saimaa: Hiihtosuunnistuksen arvokisamaastot Imatralla saivat lumipeitteen — katso video hurjasta lumetusurakasta Imatralla ensi viikolla järjestettävien hiihtosuunnistuksen arvokilpailujen kaikki matkat pystytään hiihtämään alkuperäisen suunnitelman mukaisesti Ukonniemen ympäristössä. Talkooväki on ahkeroinut koko viime viikon lumetustöissä. Apuina ovat olleet pelkät lumikolat ja ahkiot. Kaikki työ on tehty miesvoimin. — Urien lumetus on raskasta hommaa, kun kaikki tehdään käsityönä, kisojen pääsihteeri Anni Toiviainen toteaa. Kisojen kilpailuorganisaatio oli varautunut siirtämään osan matkoista Ruokolahden Ahvosenkylälle, mikäli lumitilanne todetaan liian haastavaksi. — Jonkun verran olemme joutuneet karsimaan uria ja tekemään muutoksia lumiolosuhteiden vuoksi. Imatralla kamppaillaan 6.—12. helmikuuta aikuisten EM-, nuorten MM-, junioreiden EM- sekä veteraanien MM-mitaleista. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/02/02/Hiihtosuunnistuksen%20arvokisamaastot%20Imatralla%20saivat%20lumipeitteen%20%E2%80%94%20katso%20video%20hurjasta%20lumetusurakasta/2017121857953/4