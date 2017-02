Uutinen

Etelä-Saimaa: Fazer on Vapaudenaukion Technopoliksen uusi ravintoloitsija Fazer on Lappeenrannan Vapaudenaukion Techopoliksen uusi ravintoloitsija. Fazer aloittaa Vapaudenaukion katutason ravintolan pitämisen maanantaina 13. helmikuuta. Ravintolasta saa lounasta, kahvia, cateringpalveluita. Iltaisin ja viikonloppuisin ravintolaa voi vuokrata esimerkiksi juhlia varten. — Haluamme tehdä kaikki täältä löytyvät palvelut entistä tutummiksi kaupunkilaisille, Assi Groupin kiinteistötoiminnanjohtaja Markku Hokkanen sanoo tiedotteessa. Kiinteistösijoitusyhtiö Assi Group omistaa Vapaudenaukion Technopoliksen. Tähän asti Vapaudenaukion Technopoliksen ravintolaa on pitänyt Sodexo, joka päätti luopua ravintolasta. Sodexo ei ole kertonut syytä ravintolasta luopumiselle. Lue koko uutinen:

