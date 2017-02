Uutinen

Etelä-Saimaa: Yläkoululaiset ihmettelevät, miksi Donald Trumpiin suhtaudutaan niin kielteisesti Lauritsalan koulun 8.E-luokan oppilaita kiinnostavat eniten ulkomaanuutiset ja omaan harrastukseen, kuten jääkiekkoon, jalkapalloon tai teatteriin liittyvät uutiset. — Luen netistä uutisia, ehkä kolmen päivän välein luen sanomalehteä. Televisiouutisia saatan katsoa, jos vanhemmat katsovat, Niilo Talonpoika sanoo. Uutisissa ja sosiaalisessa on viime aikoina käsitelty paljon Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia. Usein niissä suhtaudutaan kielteisesti Trumpiin, oppilaat sanovat. Aino Pylkkänen arvelee, etteivät kaikki Trumpia kritisoivat uutiset ja kommentit ehkä pidä paikkansa. Hän miettii kirjoittavatko Trumpista eniten ne, jotka eivät hänestä pidä. — On vaikea tietää mitä uskoa ja mitä ei. Trumpin lisäksi uutisissa kerrotaan myös usein suomalaisista poliitikoista, kuten pääministeri Juha Sipilästä (kesk.), ulkoministeri Timo Soinista (ps.) sekä liikenne- ja viestintäministeri Anne Berneristä (kesk.), Salla Näivä huomauttaa. — Kansalaisen on hyvä tietää, mistä asioista Suomessa päätetään. Ne vaikuttavat meidän arkeemme, hän sanoo. Lue koko uutinen:

