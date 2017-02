Uutinen

Etelä-Saimaa: Viisi kilometriä Vaalimaan moottoritietä avataan liikenteelle helmikuun alussa E18 Hamina–Vaalimaa -moottoritien ensimmäinen tieosuus Lelusta Kattilaisiin avataan liikenteelle helmikuun alkupuolella. Tieosuus on noin viisi kilometriä pitkä, ja sen varrella sijaitsee neljä siltaa ja kaksi eritasoliittymää. — Aivan alunperin meillä oli suunniteltu tämän ensimmäisen osuuden avaaminen tapahtuvaksi syksyllä 2017. Otimme kuitenkin tiukan ja haasteellisen aikataulun ja tavoitteeksi asetettiin helmikuun alku, projektijohtaja Lars Westermark Liikennevirastosta sanoo. Helmikuun alun avausajankohdasta on hänen mukaansa jouduttu muutamalla viikolla tinkimään, sillä rakennustöitä haittasivat ailahtelevat syksyn ja alkutalven säät sekä se, että rakentamisen aikana tiestöä käytti myös normaali liikenne. — Ensimmäisestä aikataulusta olemme kuitenkin edellä ja nyt ovat enää viimeistelytyöt käynnissä. Westermarkin mukaan moottoritien seuraavat kaksi osuutta valmistuvat suunnitellun aikataulun mukaan eli Kattilaisista Virojoen eritasoliittymään johtava vajaan 20 kilometrin tie avataan ensi vuoden helmikuussa ja siitä Vaalimaalle johtava noin kahdeksan kilometrin osuus saman vuoden maaliskuussa, jolloin koko noin 32 kilometrin moottoritie on valmis. Vuoden 2018 loppuun mennessä valmistuvat moottoritien rakentamiseen kuuluvien muiden maanteiden järjestelyt. Moottoritien rakentamiseen liittyvä Vaalimaan mittava rekkaparkki otettiin käyttöön tammikuun alkupuolella. Lue koko uutinen:

