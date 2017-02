Uutinen

Etelä-Saimaa: Uusien talojen radonpitoisuudet ovat pienentyneet Etelä-Karjalassa Sisäilman radonpitoisuudet ovat uusissa pientaloissa selkeästi pienemmät kuin aiemmin rakennetuissa, kertoo Säteilyturvakeskuksen (STUK) tutkimus. Sen mukaan myönteinen muutosta on etenkin korkeiden radonpitoisuuksien maakunnissa, joihin Etelä-Karjala kuuluu. Muita korkean radonpitoisuuden maakuntia ovat Kymenlaakso, Päijät-Häme, Kanta-Häme ja Pirkanmaa. — Näissä maakunnissa pitoisuudet olivat nyt lähes 40 prosenttia pienempiä kuin edellisessä otannassa. Tulos on todella positiivinen, STUK:n tarkastaja Katja Kojo toteaa tiedotteessa. Tuoreessa tutkimuksessa oli mukana pientaloja, jotka olivat saaneet rakennusluvan marraskuun 2012 ja lokakuun 2013 välillä. Edellisen otannan talot olivat valmistuneet vuosina 2006—2008. Keskimäärin radonpitoisuus oli uuden otannan taloissa neljänneksen pienempi kuin edellisen otannan taloissa. STUK:n mukaan todennäköisin syy pitoisuuksien pienenemiseen on radonturvallisen rakentamisen yleistyminen ja tehostuminen. Etelä-Karjala kuuluu myös maakuntiin, joissa asuntojen radontorjuntaa on tehty eniten. — Aktiivinen tiedon jakaminen on kantanut hedelmää. Ihmiset ovat entistä tietoisempia radonista ja sen aiheuttamasta keuhkosyöpäriskistä ja kunnallinen rakennusvalvonta vaatii yhä useammassa kunnassa, että radontorjunnasta huolehditaan jo rakentamisvaiheessa, Katja Kojo arvioi. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/02/01/Uusien%20talojen%20radonpitoisuudet%20ovat%20pienentyneet%20Etel%C3%A4-Karjalassa/2017121855448/4