Etelä-Saimaa: Teini-ikäinen varas otettiin kiinni kaksi päivää vapautumisen jälkeen, epäillään auton anastamisesta Teini-ikäinen lappeenrantalaispoika jatkoi rötöstelyään heti vapauduttuaan. Hän oli vapautunut vankeudesta perjantaina, ja sunnuntaina poliisi otti hänet uudelleen kiinni uusista rikoksista epäiltynä. 17-vuotiaan epäillään anastaneen auton Lappeenrannasta lauantaina ja ajaneen sen Joensuuhun sekä anastaneen autosta omaisuutta ja vahingoittaneen autoa. Hänet otettiin kiinni sunnuntaina Joensuussa ja vangittiin tiistaina Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa. Rikoskomisario Simo Hämäläinen Itä-Suomen poliisilaitokselta kertoo, että alaikäisen vangitseminen poikkeuksellinen ja viimesijainen keino. Vangitsemisen peruste 17-vuotiaan tapauksessa on vaara, että hän jatkaa rikollista toimintaansa vapaana olleessaan. — Hän on jatkanut rötöstelyä heti vapaaksi päästyään, joten riski on suuri, Hämäläinen sanoo. Hänellä on myös aiempia tuomioita ja epäilyjä. Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella on lappeenrantalaisteinin osalta kuusi eri rikosepäilyä syyteharkinnassa lokakuulta, Hämäläinen kertoo. Vangittu voi kahden viikon välein pyytää vangitsemisensa uudelleenkäsittelyä. Nuori mies tuomittiin perjantaina Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa viiden kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen varkauksista, pakettiauton varastamisesta ja varkauden yrityksessä avustamisessa. Käräjäoikeus perusteli perjantaina annettua ehdotonta vankeusrangaistusta sillä, että syytetty oli tuomittu samankaltaisista rikoksista useita kertoja. Tuomittu vapautui perjantaina, koska syyttäjä ei vaatinut hänen vangitsemisensa jatkamista. Hän oli ollut vangittuna marraskuusta lähtien. Lue koko uutinen:

