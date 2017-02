Uutinen

Etelä-Saimaa: Suomea suitsutetaan kustannustehokkaasta terveydenhuollosta — säästö ei heikennä laatua, vakuuttaa Eksote Suomi on terveyspalvelujen tuottajana erityisen kustannustehokas. Eurooppalaisen terveydenhuollon vertailun mukaan Suomen terveysmenot vuonna 2014 olivat alle 4 000 euroa asukasta kohden. Vertailun takana on Ruotsissa toimiva tutkimusinstituutti Health Consumer Powerhouse. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriä (Eksote) on pidetty mallioppilaana edullisten palvelujen tarjoamisessa. Kustannustehokkuudesta on kiittäminen isoja muutoksia palvelurakenteissa, sanoo Eksoten terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula. Eksote on kehittänyt erikoissairaanhoitoa ja hoivaa yhteistyössä vuodesta 2010. — Ympärivuorokautista hoitoa vaativia potilaspaikkoja on saatu vähennettyä viidelläsadalla, eli vuoden 2011 2 150 paikasta nykyiseen 1 650:n paikkaan. Tämä taas johtuu kotihoidon kehittämisestä. Karhulan mukaan 500 ympärivuorokautista hoitoa vaativan potilaspaikan vähennys on tuottanut 25 miljoonan euron säästön. Eksoten vuosibudjetti on noin 500 miljoonaa. — 25 miljoonan euron säästöllä on kehitetty esimerkiksi kuntoutusta ja potilaan toimintakyvyn parantamista. Nämä ovat hoidon laatua parantavia asioita, Karhula sanoo. Suomelle tuli eurooppalaisessa vertailussa noottiakin. Suomalaiset esimerkiksi maksavat lääkkeistään itse selvästi isomman osan kuin muut pohjoismaalaiset. Suomalainen terveydenhuolto saa vertailussa tuhannen pisteen enimmäismäärästä 842 pistettä. Tämä tekee Suomesta Euroopan kahdeksanneksi parhaan, kun mukana on 35 maata. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/02/01/Suomea%20suitsutetaan%20kustannustehokkaasta%20terveydenhuollosta%20%E2%80%94%20s%C3%A4%C3%A4st%C3%B6%20ei%20heikenn%C3%A4%20laatua%2C%20vakuuttaa%20Eksote/2017121850816/4