Etelä-Saimaa: Suhdannebarometri: Etelä-Karjalan teollisuuden ja rakentamisen näkymät paranemassa, palvelualat ennakoivat laskua Etelä-Karjalan teollisuuden ja rakennusalan arviot suhdannetilanteesta heikkenivät lievästi viime vuoden lopulla, mutta lähikuukausien näkymät ovat varovaisen myönteiset. Palvelualoilla taas ennakoidaan lähikuukausille laskua tämän hetken suhdannetilanteesta, joka on syksyä parempi. Tiedot ilmenevät Elinkeinoelämän keskusliiton tuoreesta suhdannebarometristä. Etelä-Karjalassa teollisuuden ja rakentamisen suhdanneodotukset ovat hiukan koko maan keskiarvio varovaisemmat , palvelualoilla ne ovat lähellä maan keskiarvoa. Kokonaisuutena Etelä-Karjalan näkymissä on positiivinen pohjavire kuten koko maassa, arvioi Etelä-Karjalan kauppakamarin toimitusjohtaja Mika Peltonen. Hän muistuttaa, että palvelualoilla kausivaihtelut ovat suuria. Kesää kohti suhdanneodotukset todennäköisesti taas paranevat keskitalven tilanteesta. Peltonen pitää huolestuttavana sitä, että monilla Etelä-Karjalan yrityksillä on vaikeuksia saada ammattitaitoista työvoimaa. Siitä kertoi 21 prosenttia teollisuuden ja rakennusalan vastaajista ja 24 prosenttia palvelusektorin vastaajista. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/02/01/Suhdannebarometri%3A%20Etel%C3%A4-Karjalan%20teollisuuden%20ja%20rakentamisen%20n%C3%A4kym%C3%A4t%20paranemassa%2C%20palvelualat%20ennakoivat%20laskua/2017121854723/4