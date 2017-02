Uutinen

Etelä-Saimaa: Puolustusvoimat katsoo, että Yle on vahingoittanut sen mainetta — vaatii oikaisua Puolustusvoimat katsoo, että Yle on vahingoittanut sen mainetta kaksoiskansalaisia koskevalla uutisoinnilla. Puolustusvoimat kertoi näkemyksensä asiaan keskiviikkoiltana lähetetyssä tiedotteessa. Puolustusvoimat kertoo tehneensä oikaisuvaatimuksen Ylen uutisoinnista liittyen Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisiin. Yle kertoi tiistaina, että kaksoiskansalaisia ei esimerkiksi varusmiespalveluksessa oteta enää tehtäviin, joissa on mahdollisuus saada turvallisuuden kannalta merkittävää tietoa. Lisäksi Yle uutisoi, että Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisia ei enää palkata Puolustusvoimiin. Puolustusvoimat kertoo tiedotteessaan, että se pitää uutisointia virheellisenä ja harhaanjohtavana. Puolustusvoimat kertoo myös noudattavansa toiminnassaan voimassa olevia lakeja. Lisäksi Puolustusvoimat katsoo, että jos joku on ohjeistanut kohtelemaan kaksoiskansalaisia Ylen kertomalla tavalla, on tämä henkilö ylittänyt toimivaltuutensa. Puolustusministeriö on alkanut valmistella lakimuutosta, jolla sotilasvirat voitaisiin rajata vain Suomen kansalaisille. Vastaava lakimuutos on Rajavartiolaitoksen osalta valmisteilla sisäministeriössä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/02/01/Puolustusvoimat%20katsoo%2C%20ett%C3%A4%20Yle%20on%20vahingoittanut%20sen%20mainetta%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89vaatii%20oikaisua/2017121857416/4