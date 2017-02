Uutinen

Etelä-Saimaa: Parocin entisen pääkonttorin saa purkaa kuten muutkin alueen rakennukset kaivoksen tieltä Parocin entinen pääkonttori Lappeenrannassa sai purkamisluvan rakennuslautakunnalta tiistaina. Purkulupaa Ihalaisen teollisuusalueella sijaitsevalle rakennukselle haki Nordkalk, joka jatkaa kaivostoimintaa alueella. Kun Paroc lopetti toimintansa viime vuonna Lappeenrannassa laajenevan kaivoksen tieltä, on sen jättämiä rakennuksia pikkuhiljaa purettu. Parocin rakennukset olivat Nordkalkin maalla, ja vuokrasopimus umpeutuu. Alueella on jo aiemmin haettu ja myönnetty luvat muun muassa kalkkitehtaan, vanhan konttorirakennuksen, TA-tehtaan ja useiden muiden tehdasrakennusten purkamiseen. Etelä-Karjalan museolla ei ole huomautettavaa purkamislupaan. Vielä alueen asemakaavan muutosvaiheessa museo toivoi etenkin Nordkalkin vuonna 1925 ja Parocin vuonna 1941 valmistuneen konttorirakennuksen sekä 1930-luvulla valmistuneiden kalkkitehtaan piippujen säilyvän. Nyt museo toteaa, että Parocin pääkonttorissa on jäljellä vanhempaa ja osin kulttuurihistoriallisesti arvokasta kiinteää sisustusta, jonka talteenotto ja kierrättäminen on toivottavaa. Museon mukaan konttorin purkaminen väistämättä hävittää alueen rakennettuun ympäristöön sisältyviä perinne- ja kauneusarvoja. Alueen rakennuksia ei kuitenkaan arvotettu suojeltavaksi valmistuneessa asemakaavassa. Nordkalk ja Paroc ovat teettäneet alueesta rakennushistoriaselvityksen sekä Nordkalk laajan kopterikuvausaineiston. Ne on luovutettu museon käyttöön. Marraskuussa voimaan tulleessa asemakaavassa koko alue on osoitettu kaivostoiminnan korttelialueeksi. Purettavan konttorin kerrosala on 2 995 neliötä. | Anne Kotiharju Lue koko uutinen:

