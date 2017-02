Uutinen

Etelä-Saimaa: Päiväkoti Oravanpesälle Makuaakkoset-diplomi — ”Nykylapset syövät hyvin ja monipuolisesti” Päiväkoti Oravanpesän ruokasalissa on tarjolla täytekakkua jälkiruuaksi. Esikouluoppilaille Ella Kylliäiselle ja Niko Vainikalle makea herkku maistuu. — Tämä on mustikka-mansikkakakkua, he kertovat. Eskarilaisten mukaan täytekakkua ei tarjoilla ihan joka päivä. Keskiviikkona on kuitenkin syytä juhlaan, koska Oravanpesälle on myönnetty Makuaakkoset-diplomi. Ammattikeittiöosaajien jakaman tunnustuksen saa ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän päiväkotiruokailun edistämisestä. Se on jatkoa vuonna 2013 lanseeratulle kouluruokadiplomille. Esikouluopettaja Pirjo Kuukka kertoo, että aloite diplomin hakemiseen tuli ruokapalvelupäällikkö Mia Korhoselta. — Lähdimme heti innolla hakemaan, kun kuulimme, että tämä on mahdollista. Diplomin saamiseksi päiväkodin henkilöstön on suoritettava onnistuneesti verkossa oleva kyselytesti. Testissä on yhteensä 45 kysymystä, jotka käsittelevät muun muassa ravitsemusosaamista, ruokakulttuurin opettelua sekä ruoka-, hygienia ja ympäristöosaamista. Kyselyn läpäisemiseksi 85 prosenttia vastauksista tulee olla oikein. Kuukan mukaan Oravanpesän toimintatavat erosivat suosituksista vain parissa kohtaa. — Meillä ei ole ollut käytössä varsinaista lautasmallia, mutta sellainen on nyt tulossa. Oravanpesässä käytäntönä on ollut, että kaikkia ruokia maistetaan. Sen vuoksi ruuan jakamisesta vastaa aikuinen. Suositusten mukaan lapsen tulisi kuitenkin itse annostella ruokansa. — Meillä on toiminut hyvin, että lapsi voi pyytää sopivan kokoisen annoksen. Lapset ovat oppineet arvioimaan määrän hyvin, minkä vuoksi olemme voineet luopua ruokalan biojäteastiasta, koska hävikkiä ei juurikaan tule. Nykylapset syövät hyvin ja monipuolisesti. Etelä-Karjalassa Makuaakkoset-diplomi on myönnetty yhteensä kahdeksalle päiväkodille. Diplomi on voimassa kolme vuotta, minkä jälkeen sen voi uusia. Lue koko uutinen:

