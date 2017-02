Uutinen

Etelä-Saimaa: Laiturilla voi pitää kokouksen ja kannonnokassa koulutuksen Haluaisitko pitää kokouksen männikössä kävellen? Menisikö oppi paremmin päähän laiturilla kuin luentosalissa istuen? Luonnonläheistä opiskelua, kokoontumista tai virkistäytymistä on mahdollista kokeilla Taipalsaaren Jänkäsalossa, jonne valmistunut Jänkälinna tarjoaa 170 neliön sisätilojen lisäksi mahtavat metsä- ja järvimaisemat. Jänkälinnan ovat rakentaneet yliopistouralta eläkkeelle jääneet Heleena Lehtonen ja Ilkka Vertanen, jotka saivat ajatuksen koulutustilasta Jussilansalmen lossin vihkiäistilaisuudessa 2005. — Kutsuvieraat kyselivät mahdollisuutta järjestää saaressa kokouksia ja muita tilaisuuksia, Vertanen kertoo. Vertasen synnyinkodin rantaan rakennetun saunamökin laajennustyöt aloitettiin 2009. Pariskunnan ajatuksena on sekä vuokrata tiloja toisten käyttöön että järjestää itse toimintaa. Tarkoituksena on tarjota työhyvinvointiin liittyvää koulutusta niin kunnille, seurakunnille kuin yrityksillekin. Ympäröivää luontoa on tarkoitus käyttää monella tavalla hyväksi. Koulutettavat halutaan istuttaa kannon nokkaan, kivelle tai laiturin päähän miettimään asioita. Jänkälinnan rakentamisessa ekologisuus on ollut ohjenuorana. — Emme ole viherpiipertäjiä, mutta käytännöllisyyttä tavoitellessa ekologisuus tuli ikään kuin kylkiäisenä, Vertanen sanoo. Jänkälinna on pitkälti pariskunnan itsensä rakentama. Hirsikehikon teki urakoitsija ja yläosan rungon paikallinen yrittäjä. Välillä apuna oli ammattikirvesmies. — Heleena on esimerkiksi maalannut kaikki sisä- ja ulkotilat, Vertanen kehuu. Jänkälinna jatkaa Ilkka Vertasen suvun tarinaa Jänkäsalossa. Vertasen isovanhemmat tulivat saareen jo 1830-luvulla. Tilan nykyinen päärakennus tehtiin tulipalon jälkeen 1914. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/02/01/Laiturilla%20voi%20pit%C3%A4%C3%A4%20kokouksen%20ja%20kannonnokassa%20koulutuksen/2017121851851/4