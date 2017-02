Uutinen

Etelä-Saimaa: Koululaiset jatkavat leikkimistä junanradalla Parikkalassa — lauantain kuolemantapaus ei liity leikkeihin Koululaiset jatkavat käsittämätöntä leikkiä junanradalla Parikkalassa. Ilmiö on tullut myös poliisin tietoon, ja rikosylikomisario Jyrki Hänninen Kaakkois-Suomen poliisilaitoksesta Imatralta päivittelee, miten ajattelemattomia lapset voivat olla ja miten kummallisia leikit. — Meidän tietojemme mukaan junanradalla kilpaillaan siitä, kuka saa selfie-kuvan itsestään mahdollisimman lähellä lähestyvää junaa. Se on hengenvaarallista. Ei tarvitse kuin vähän liukastua, niin on radalla, eikä ehdi kiskoilta ajoissa pois. Hän lisää, että juna voi kulkea jopa kahtasataa ja alemmissakin nopeuksissa sen kanssa jäisi auttamatta kakkoseksi. Samasta ilmiöstä ovat sanomalehdet kertoneet ajoittain myös muilta paikkakunnilta. Hänninen toivoo, että vanhemmat puuttuisivat vakavaan asiaan kodeissa, ennen kuin jotakin peruuttamatonta pääsee tapahtumaan. — Poliisin on hyvin vaikea selvittää, keitä radalla on ollut leikkimässä. Junasta näkee ihmishahmot vain vilahdukselta. Lauantainen kuolintapaus Parikkalan Särkisalmella ei liity radalla leikkimisiin. Hännisen mukaan Savonlinnan suunnasta tulleen junan alle jäi varttunut mieshenkilö. Poliisi tutkii onnettomuutta edelleen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/02/01/Koululaiset%20jatkavat%20leikkimist%C3%A4%20junanradalla%20Parikkalassa%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89lauantain%20kuolemantapaus%20ei%20liity%20leikkeihin/2017121856284/4