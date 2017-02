Uutinen

Etelä-Saimaa: Kioskiryöstö Joutsenossa eilen illalla — poliisi otti teosta epäillyn miehen kiinni Naamioitu mies ryösti kioskista rahaa Joutsenossa tiistai-iltana noin kello 20.50. Poliisi otti myöhemmin illalla kiinni teosta epäillyn miehen, joka on aiemmin syyllistynyt useisiin omaisuusrikoksiin. Poliisin mukaan mies otti kioskiin tultuaan esiin teräaseen, uhkasi sillä myyjää ja ilmaisi, että kyseessä on ryöstö. Hän sai mukaansa vähäisen määrän rahaa ja poistui paikalta. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. Poliisi otti teosta epäillyn kiinni kello 22.10 Joutsenosta yksityisasunnosta. Hän on poliisille vanhastaan tuttu 23-vuotias joutsenolainen mies. Mies on syyllistynyt viime vuosina lukuisiin omaisuusrikoksiin. Hänet on muun muassa tuomittu vuonna 2014 ryöstöstä ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Miehen kuulustelut alkavat tänään iltapäivällä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/02/01/Kioskiry%C3%B6st%C3%B6%20Joutsenossa%20eilen%20illalla%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89poliisi%20otti%20teosta%20ep%C3%A4illyn%20miehen%20kiinni/2017121854931/4