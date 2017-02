Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaupunginjohtajakisasta pudotettu Simo Pokki syyttää Imatran demareita pettämisestä Imatran kaupunginjohtajan virkaan hakijaksi pyydetty Pokki kirjoitti avoimen kirjeen Imatran sosialidemokraattisille valtuutetuille pudottuaan jatkosta. Hän arvostelee siinä tiukin sanavalinnoin kohteluaan. ”Yksikään luvattu asia ei pitänyt paikkaansa, vaan lupaukset ja lupaajat hävisivät kuin suuret lumihiutaleet sulaan Vuokseen”, Pokki kirjoittaa. Koulututuksensa riittämättömyyden takia jatkosta pudonnut Pokki syyttää imatralaisia demarivaikuttajia siitä, että hänet houkuteltiin hakemaan virkaa väärin perustein. ”Pyytäjänä oli myös Tiina Wilén-Jäppinen. Muiden nimiä en mainitse, koska he ovat aktiivisesti unohtaneet lähihistorian. Edustajanne vakuuttivat, että takanani ja heidän tukenaan on varma enemmistö.” Pokki muistelee, kuinka hänelle aivan erityisesti korostettiin, että hallintosääntö ei ole este hänen valinnalleen. Simo Pokki on Helsingin lastentarhanopettajaopistosta valmistunut lastentarhanopettaja. ”Tämän pohjalta erehdyin ilmoittamaan, että haen paikkaa. Unohdin pitkästä kokemuksesta huolimatta, että toveriin ei voi luottaa.” Pokin kirje julkaistiin keskiviikon Uutisvuoksen Mielipide-osastossa. Lue koko uutinen:

