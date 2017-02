Uutinen

Etelä-Saimaa: Itsenäisyysjulistuksen lisäksi Lappeenrannassa kiinnosti kultasepänliikkeen ryöstö joulukuussa 1917 — itsenäisyyden alkuvuosien sanomalehdet nyt kaikkien luettavissa verkossa Eduskunta julisti Suomen itsenäiseksi 6.12.1917. Etelä-Saimaa ei ilmestynyt seuraavana päivänä, mutta 8. joulukuuta se otsikoi kakkossivullaan: "Eduskunta antaa hallituksen tehtäväksi Suomen itsenäisyyden tunnustamiseksi saattamisen. — Sosialidemokraatit vastustavat ehdotusta." Itse uutinen esitteli viiden edustajan esityksen, joka kuului: "Senjohdosta, että hallitus on tehnyt eduskunnalle esityksen uudeksi hallitusmuodoksi, joka on rakennettu sille pohjalle, että Suomi on riippumaton tasavalta, eduskunta korkeimman valtiovallan haltijana päättää puolestaan hyväksyä tämän periaatteen ja hyväksyä myös että hallitus saattaakseen Suomen valtiollisen itsenäisyyden tunnustetuksi, ryhtyy niihin toimenpiteisiin, jotka hallitus on sitä varten tarpeelliseksi ilmoittanut." Hävinneessä vastaehdotuksessa haluttiin saavuttaa riippumattomuus sovinnollista tietä Venäjän kanssa tehtävällä sopimuksella. Muita päivän uutisia olivat muun muassa Lappeenrantalaiseen kultasepänliikkeeseen tehty murtovarkaus ja ensimmäisen maailmansodan osapuolten rauhanneuvottelut. Uutisoinnin tyyli ja painotukset olivat sata vuotta sitten hyvin erilaisia kuin nykyään. Kaikilla on nyt mahdollisuus tutustua itsenäisyyden alkuvuosien sanomalehtiin Kansalliskirjaston digipalvelun kautta. Luettavissa ovat kaikki Suomessa vuosina 1771—1920 ilmestyneet sanomalehdet. Raja oli pitkään vuodessa 1910, mutta saatavuutta päätettiin lisätä muun muassa itsenäistymisen satavuotisjuhlien vuoksi. Etelä-Saimaan kaikki numerot itsenäisyysjulistuksesta vuoden 1918 loppuun Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/02/01/Itsen%C3%A4isyysjulistuksen%20lis%C3%A4ksi%20Lappeenrannassa%20kiinnosti%20kultasep%C3%A4nliikkeen%20ry%C3%B6st%C3%B6%20joulukuussa%201917%20%E2%80%94%20itsen%C3%A4isyyden%20alkuvuosien%20sanomalehdet%20nyt%20kaikkien%20luettavissa%20verkossa/2017252/4