Etelä-Saimaa: Heikki Luukkanen ihmettelee Simo Pokin syytöksiä Imatran demarien valtuustoryhmän puheenjohtaja Heikki Luukkanen sanoutuu irti syytöksistä, joita kaupunginjohtajaksi hakenut Simo Pokki esittää avoimessa kirjeessään. — Sopijana en ole ollut läsnä. Olen tavannut hänet kaksi kertaa. Niinä kertoina ei ole annettu mitään lupauksia, enkä ole vaikuttanut millään tavalla hänen hakemiseensa, Luukkanen sanoo Hän pitää myös tulkintoja pätevyysvaatimuksista ihmeellisinä. — Osaan lukea, ja ymmärrän lukemani. Kyseessä on ylempi loppututkinto tai ulkomailla suoritettu ja Suomessa hyväksytty loppututkinto. En tiedä, kuka on voinut antaa hallintosäännön vastaisia lupauksia. Mahdolliset lupaukset ja niiden synnyttämä epätietoisuus kulminoituu Luukkasen mukaan marraskuussa tehtyyn Pietarin-matkaan, jolle Simo Pokkikin osallistui. Imatralaisista poliitikoista matkalle osallistuivat kunnallispolitiikan kärjestä Tiina Wilén-Jäppisen lisäksi Heikki Tanninen (sd.) ja Erkki Saarimäki (ps.). Heikki Tanninen sanoo, että ei tunnista tilanteita, joista Pokki kirjoittaa. — Enkä osallistu keskusteluun, johon liitetään vainajia. Myös Saarimäki on samoilla linjoilla. Pietari ei Saarimäen mukaan ollut rekrytoinnin taustatilaisuus. — Siellä puhuttiin imatralaisten romanssista. Jos siellä jossakin vaiheessa sanottiin, että paikka on haussa, emme me kenellekään voi luvata kaupunginjohtajan paikkaa, Saarimäki vakuuttaa. Lue koko uutinen:

