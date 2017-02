Uutinen

Etelä-Saimaa: Autotalo Ripatti ja Auto-Eekoo saman katon alle Etelä-Karjalan Osuuskaupan autoliikkeet Autotalo Ripatti ja Auto-Eekoo yhdistetään saman katon alle Lappeenrannassa lokakuussa. Molemmilla autoliikkeillä on pitkät perinteet autokaupassa Etelä-Karjalassa.Eekoo osti Autotalo Ripatin liiketoiminnan vuonna 2013. Ripatti on aloittanut toimintansa jo 55 vuotta sitten perheyrityksenä. Autotalo Ripatti on Suomen ja koko Euroopan ensimmäinen Nissan jälleenmyyjä. Auto-Eekoon toiminta alkoi Lappeenrannassa 45 vuotta sitten. Eekoon Lappeenrannan autotaloissa työskentelee yli 40 ihmistä. Kaakkoiskaari 20:ssä oleva autotalo saneerataan ja laajennetaan niin, että Autotalo Ripatin toiminta Toikansuontiellä sijaitsevasta kiinteistöstä siirretään sinne. Yhdistymisen jälkeen Kaakkoiskaaren autotalon nimi on Autotalo Ripatti.Automyynti, huoltokorjaamo, korikorjaamo, autokatsastus ja muut asiakaspalvelutilat saavat laajennuksessa lisätilaa yhteensä noin 1 000 neliötä. Liiketoiminta jatkuu normaalisti rakentamisen ajan sekä Kaakkoiskaarella että Toikansuontiellä. Eekoolla on autotalo myös Imatralla. Lue koko uutinen:

