Etelä-Saimaa: Animaattori ärsyttää nyt Venäjää — Katariina Lillqvistin uusin elokuva Suomen ensi-iltaan Kino-Aulassa Joko taas tulee turbulenssia? — Toivottavasti, nauraa Katariina Lillqvist puhelimessa. Suomalainen nukkeanimaatioiden tekijä on juuri kertonut, että Venäjän valtiollinen studio on evännyt rahoituksen hänen tekeillä olevalta elokuvaltaan. — Sisältö aiheutti poliittisia ongelmia, Lillqvist sanoo Mihail Bulgakovin romaanin Mestari ja Margarita (Saatana saapuu Moskovaan) animoinnista. Elokuvan on tarkoitus käsitellä nyky-Venäjääkin, ja maassa on tarkat kriteerit, miten se pitää tehdä. — Sivukertomusta tshetsheeniterroristista ei pidetty korrektina, vaikka se oli hyvä tarina. Suomessa tamperelaissyntyinen ohjaaja-käsikirjoittaja on aiheuttanut polemiikkia erityisesti animaatiolla Uralin perhonen (2008). Elokuvassa puhutti marsalkka Mannerheimin seksuaalinen suuntautuminen, mutta se viittasi myös sisällissotaan 1918. Sisällissota näkyy Lillqvistin uusimmassakin, jo valmiissa animaatiossa Radio Dolores. Se on ohjaajalle tyypillisesti henkilökohtainen: isän kasvatti-isä katosi Espanjan sisällissodassa, jonne oli lähtenyt Tampereelta vapaaehtoisena työläistaistelijana. Radio Dolores kommentoi paikoin aika kitkerästi Suomen poliittista ilmapiiriä 1930-luvulla. Elokuvan ovat suomeksi nähneet toistaiseksi vain ammattilaiset. Radio Dolores on osa Joutavien nukketeatteripäivien ohjelmaa viikonloppuna. Nukkeanimaation virallinen suomenkielinen ensi-ilta on elokuvateatteri Kino-Aulassa lauantaina kello 19, jolloin ohjelmassa on seitsemän eri elokuvaa Lillqvistiltä. Lue koko uutinen:

