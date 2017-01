Uutinen

Etelä-Saimaa: Yle: Puolustusvoimat rajoittaa Venäjän kaksoiskansalaisten koulutusta varusmiespalveluksessa — puolustusministeri kiistää Puolustusvoimat on alkanut kohdella uudella tavalla niitä Suomen kansalaisia, joilla on myös Venäjän kansalaisuus, kertoo Yle. Venäjän kaksoiskansalaisia ei esimerkiksi varusmiespalveluksessa oteta enää tehtäviin, joissa on mahdollisuus saada turvallisuuden kannalta merkittävää tietoa. Aiemmin tällaista linjausta ei ole ollut. Ylen mukaan Venäjän toimet Ukrainassa sekä Euroopan Unionin ja Venäjän kiristyneet välit ovat saaneet Suomen pohtimaan asiaa. Yle kertoo saaneensa nähtäväksi Puolustusvoimien salaisen ohjeistuksen, jonka mukaan Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisten koulutusta varusmiespalveluksessa muutetaan. Ylen mukaan jo jonkin aikaa on ollut voimassa sääntö, että Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisia ei oteta puolustusvoimien kantahenkilökuntaan. Muutamia kuukausia sitten puolustusvoimat kieltäytyi ottamasta töihin ihmistä, joka ilmeni sekä Suomen että Venäjän kansalaiseksi, Yle kertoo. Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) kiisti Ylen tiedot STT:lle tiistaina iltapäivällä. Niinistön mukaan Suomi ei rajoita Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisten ottamista töihin millään tavalla. Muokattu kello 16.25: Lisätty STT:n uutinen, että puolustusministeri Jussi Niinistö kiistää Ylen uutisen tiedot. Lue juttu Helsingin Sanomien sivuilta. Lue koko uutinen:

