Etelä-Saimaa: Touhulan liikuntapäiväkoti avautui Tirilän kentällä — lasten määrä kasvoi, kun uusi rakennus saatiin käyttöön Liikuntapainotteinen päiväkoti Touhula avautui Lappeenrannan Tirilän Tieranpuistoon kaupungin vuokratontille maanantaina. Elokuusta 2016 asti Touhula toimi väliaikaistiloissa vanhalla Tykin koululla. Lappeenrannan kaupunki osti tuolloin Touhulalta kolmen ryhmän eli noin viidenkymmenen lapsen varhaiskasvatuksen. Nyt Tirilään muuton yhteydessä kaupungin ostamien ryhmien määrä lisääntyi neljään, kertoo Tirilän Touhulasta vastaava palvelupäällikkö Essi Söderholm. Tämä tarkoittaa käytännössä paikkoja alle 80 lapselle. Tilat ovat mitoitettu noin 120 lapselle. — Talo on kuudelle ryhmälle, mutta aloitetaan näin. Katsotaan myöhemmin, miten jatketaan, Söderholm sanoo. Tirilän Touhulassa on tällä hetkellä yhdeksän työntekijää, ja työntekijöitä rekrytoidaan vielä lisää. Päiväkodinjohtajana toimii Susanna Sorvali. Touhula-päiväkodit ovat Touhulan Varhaiskasvatus -yhtiön. Sen pääomistaja on pohjoismainen pääomasijoittaja EQT. Päiväkotiketjun toiminta on levittäytynyt ympäri maata laajasti: 35 kunnassa on kaikkiaan 128 Touhula-päiväkotia. Liikuntapainotteisuus oli Pia Pekkanen-Kärrille tärkeä kriteeri päiväkodin valinnassa. Hänen viisivuotias Matias-poikansa rakastaa sählyn pelaamista. — Liikunnallisuus sopii meidän filosofiaamme. Hyvä sijainti sekä tuttu, mukava henkilökunta ovat tärkeitä asioita myös. Pekkanen-Kärri on huomannut, että Touhula-päiväkodissa käynnin myötä Matiaksen aktiivisuus on lisääntynyt kotonakin. Lue koko uutinen:

