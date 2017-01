Uutinen

Etelä-Saimaa: Shukokai-karate pitää pintansa lajien puristuksessa – ”Harrastajia on riittänyt niin lama- kuin hyvinäkin aikoina” Japanilaistaustaisten budolajien ja muiden kamppailulajien kirjo on nykyään todella laaja. 40 vuotta sitten Suomeen rantautunut Shukokai-karate ei juurikaan paistattele julkisuudessa, mutta Lappeenrannan Shukokai-karateseuran päävalmentaja Esa Kaplaksen mukaan heidänkin laji voi Suomessa edelleen oikein hyvin. — Harrastajia on riittänyt niin lama- kuin hyvinäkin aikoina. Meillä on aika paljon sellaista harrastajakuntaa, että mukana ovat sekä vanhemmat että lapset, Kaplas kertoo. Shukokai-karatella on Etelä-Karjalassa reilut sata harrastajaa. Lappeenrannan seurassa jäseniä on pari sataa, mutta aktiivisia heistä on 50—70. Savitaipaleella harrastajia on parikymmentä, Imatralla kolmisenkymmentä. Lappeenrannan Shukokai-seura perustettiin tammikuussa 1979, eli pian sen jälkeen, kun tyylisuunta oli saapunut Suomeen. Kaplas on seuran perustajäsen ja valmentanut seurassa alusta alkaen. Karaten hän aloitti vuotta aiemmin Imatralla. Nyt hänellä on 7. danin musta vyö, joita Suomessa on yhteensä neljä. — Silloin kun me perustimme tämän seura, täällä ei ollut muita kuin Kamiza judossa. Olimme toinen budolajiseura tällä paikkakunnalla. Shukokai ei ole Suomen karateliiton alainen tyylisuunta, vaan sillä on oma liittonsa. Monesta muusta tyylisuunnasta Shukokai eroaa siinä, ettei sen harjoittelu ole niin kilpailuun tähtäävää. — Shukokai on perinteinen tyylisuunta, alenevassa polvessa sieltä, kun karate tuli Okinawalta Japaniin, mutta tässä kilpailu on vain yksi osa harjoittelua. Harjoittelussa käytämme ihan viimeisempiä tekniikoita, mutta perinteet ovat vanhoja, Kaplas kuvaa. Lue aiheesta lisää tiistain lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

