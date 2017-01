Uutinen

Etelä-Saimaa: Salpalinjasta valmistuu uusi dokumentti — Lappeenrantalainen yhtiö esittelee sen ensimmäisestä lapionpistosta nykypäivään Lappeenrantalainen yhtiö tekee Salpalinjasta dokumenttielokuvan, jonka työnimi on Suomen Salpa — dokumentti maanpuolustustahdosta. Sen ensiesitys on tiedotteen mukaan marraskuussa Lappeenrannassa. Dokumentin tuottaa ja tekee storyTV films Oy Lappeenrannasta. Tuottajana on Juha Huttunen ja kuvaajana Ismo Korhonen. Salpalinja on viime sotien aikana rakennettu Suomen itärajan puolustuslinnoitus, jossa ei koskaan taisteltu. Edellinen dokumentti Salpalinjasta on vuodelta 1990. Sen tuotti TV2. Tiedotteen mukaan Suomen Salpa -dokumentti esittelee Salpalinjan ensimmäisestä lapionpistosta nykypäivään. Elokuva jakautuu kolmeen osakokonaisuuteen. Ensimmäisessä käsitellään linnoituksen suunnittelua ja rakentamista. Toinen osa kertoo Salpalinjan merkityksestä ja kunnossapidosta kylmän sodan aikaan. Kolmannessa osassa tullaan Salpalinjan nykypäivään ja kerrotaan, miten linnoitukseen voi tutustua ja miten sen perintöä vaalitaan. Tiedotteen mukaan elokuvan rahoitus nojaa tuotantoyhtiön omarahoitukseen, talkootyöhön ja anottuun tuotantotukeen. Elokuvan ensiesitys on Lappeenrannassa 26. marraskuuta 2017. — Dokumentin levityssopimuksia haetaan ja toivottavasti elokuvateatterit ja tv-kanavat tulevat hankkimaan elokuvan esitysoikeudet, tiedotteessa todetaan. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/31/Salpalinjasta%20valmistuu%20uusi%20dokumentti%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Lappeenrantalainen%20yhti%C3%B6%20esittelee%20sen%20ensimm%C3%A4isest%C3%A4%20lapionpistosta%20nykyp%C3%A4iv%C3%A4%C3%A4n/2017121850249/4