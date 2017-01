Uutinen

Etelä-Saimaa: Ruokolahden kirkkovaltuusto yllätettiin — Imatralla on halua valmistella kolmen seurakunnan fuusiota Ruokolahden kirkkovaltuuston kokouspöytään lyötiin yllätyskortti tiistaina. Kirkkoherra Leena Haakana kertoi päättäjille, että Imatralta on oltu yhteyksissä. Imatralla on Haakanan mukaan tehty aloite, missä ehdotetaan Imatran seurakunnan mukaan tuloa kolmanneksi pyöräksi seurakuntien fuusiovalmisteluihin. Imatran kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ilkka Ollonen vahvistaa, että Imatran suurin valtuustoryhmä on lähettänyt tämänsisältöisen aloitteen valmisteluun. Aloitteelliseen ryhmään itsekin kuuluvan Ollosen mukaan alueellisia seurakuntarakenteita olisi nyt syytä pohtia laajemmin kuin vain yhdistämällä Rautjärven seurakunta Ruokolahteen. Ollosen mielestä esimerkiksi alueen seurakuntien henkilöstöratkaisuja kannattaa miettiä tulevaisuuden varalle kootusti. — Eläköitymisiä on tulossa. Katsottaisiin isommalla porukalla, miten palvelut jatkossa rakennetaan, Ollonen toteaa. Imatran kirkkoneuvosto kokoontuu seuraavan kerran 8. helmikuuta. Leena Haakanan mukaan Mikkelin piispa Seppo Häkkinen oli jo tässä vaiheessa varannut Ruokolahden kirkkovaltuustolle mahdollisuuden ottaa kantaa Imatra-kuvioon. Sitä ei kuitenkaan tehty. Valtuusto päätti tuomiokapitulille lähtevässä lausunnossaan vain puoltaa Rautjärven seurakunnan liittämistä Ruokolahden seurakuntaan vuoden 2019 alusta lukien. Päätös syntyi äänin 15-4. Vähemmistöön jääneet valtuutetut olivat koko liitosta vastaan. Lue koko uutinen:

