Etelä-Saimaa: Puukoulun valmistelu Imatralla alkaa - paikallinen rakennuttaja kehottaa varomaan tiukkoja raameja Stora Enso on kiinnostunut luonnostelemaan Imatran kaupungin kanssa puukoulua Mansikkalaan. Metsäyhtiöllä on kaksi ehtoa. Koulu pitää tehdä massiivipuusta, jonka komponentit rakentajan on hankittava markkinahintaan Stora Enson tuotevalikoimasta. Toinen ehto on täydet oikeudet yhtiön ideoimaansa Eco School -toimintamalliin, jonka pilotiksi Mansikkalan koulu tulisi. Tässä vaiheessa Eco School -konseptilla ei ole sisältöä. Imatran kaupunginhallitus pitää ehdotusta kehittelyn arvoisena. Maanantaina kokouksessa hallitus teki periaatepäätöksen, että kaupunki nimeää asiantuntijaryhmän valmistelemaan asiaa. Stora Ensoa pyydetään nimeämään omat edustajansa ryhmään. Rakennusliike Evälahti Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Evälahden mielestä kaupungin kannattaa harkita rauhallisesti erilaisia toimintamalleja Mansikkalan koulukeskuksen rakentamisessa. — Tässä vaiheessa ei pidä ainakaan tehdä rajauksia, kun pyritään kaupungin kannalta parhaaseen ratkaisuun. Puukoulu voi olla yksi vaihtoehto muiden joukossa, Evälahti sanoo. Lue koko uutinen:

