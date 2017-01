Uutinen

Etelä-Saimaa: Poikkeusluvilla on kaadettu toistaiseksi 19 sutta, Etelä-Karjalassa yksi Suomen riistakeskus on tammikuun aikana myöntänyt poikkeusluvan 30 suden kaatamiseen poronhoitoalueen ulkopuolella. Niillä on kaadettu 19 sutta. Etelä-Karjalaan on toistaiseksi myönnetty kaksi sudenkaatolupaa, toinen Lappeenrantaan ja toinen Parikkalaan. Parikkalan lupa käytettiin 18. tammikuuta, jolloin Saaren Honkakylässä ammuttiin nuori naarassusi. Parikkalaan on uudella hakemuksella haettu lupaa kolmen suden kaatoon. Tämä hakemus on käsittelyssä, kertoo Kaakkois-Suomen riistapäällikkö Erkki Kiukas. Suomen riistakeskuksen tiedotteen mukaan kaatolupahakemuksia on käsiteltävänä ympäri Suomea. Hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti. Riistakeskus voi myöntää haettua vähemmän lupia tai hylätä hakemuksen kokonaan. Kielteisiä päätöksiä on tähän mennessä tehty viisi. Poikkeusluvilla kaadettujen 19 suden lisäksi tammikuussa on lopetettu yksi kapinen susi poliisin määräyksellä. Poikkeuslupaharkinnassa huomioidaan Suomen riistakeskuksen mukaan suden aiheuttamien vahinkojen lisäksi susien kokonaiskuolleisuus sekä millaisista yksilöistä poistuma koostuu. Erityisesti seurataan alfanaaraiden päätymistä saaliiksi. Maa- ja metsätalousministeriön asettama suurin sallittu saalismäärä on 53 sutta. Luonnonvarakeskuksen joulukuun väliarvion mukaan Suomessa arvioitiin olevan 32–38 susilaumaa. Laumojen määrässä ei näytä tapahtuneen merkittävää muutosta vuoteen 2015 verrattuna. Uusi kanta-arvio valmistuu maaliskuussa 2017. Lue koko uutinen:

