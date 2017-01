Uutinen

Etelä-Saimaa: Pelokas Hitler ja sotavankien tupakkatauko — Imatran kaupungintalon näyttely kertoo, kuinka sisämaa muuttui rajaseuduksi Tältäkö näytti valtakunnankansleri Hitler kiivetessään kotimatkalle lähtevään lentokoneeseen Immolassa kesäkuussa 1942! Hänenhän kerrottiin kärsivän lentopelosta. Samaan kuvaan on ikuistunut myös presidentti Risto Ryti, ja hänen ilmeensä kertoo aivan toisenlaisista tunteista. Imatran kaupungintalon ensimmäiseen kerrokseen pystytettiin maanantaina näyttelyä Imatran seutu sodassa — sisämaasta rajaseuduksi. Näyttelyn 40 valokuvaa ovat peräisin Puolustusvoimien kuvakeskuksen kuva-arkistosta. Ne valitsi ja näyttelyksi koosti imatralainen Antti Suoninen. Myös alkuperäiset kuvatekstit ovat näyttelyssä mukana. Ne ovat kuvaajien kirjoittamia, joskus virheellisiä ja joskus nykyajan mittapuulla törkeitä. Suoninen ei ryhtynyt sensuroimaan niitä — eikä siivoamaan kuvista esimerkiksi kaatuneita vihollisia. — Sodan muistaminen on tärkeää. Jos sen todellisuus unohtuu, joku voi ryhtyä kehittelemään pienessä päässään ajatusta siitä että alettaisko taas, hän painottaa. Imatran seutu sodassa — sisämaasta rajaseuduksi -näyttely on Imatran kaupungintalolla 30. maaliskuuta saakka. Sitten se lähtee kiertämään muita kuntia. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/31/Pelokas%20Hitler%E2%80%89ja%20sotavankien%20tupakkatauko%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Imatran%20kaupungintalon%20n%C3%A4yttely%20kertoo%2C%20kuinka%20sis%C3%A4maa%20muuttui%20rajaseuduksi/2017521849000/4